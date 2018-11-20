Морено може безкоштовно перейти у Фенербахче

Іспанія — 17:05 1706
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Анрі: Чигринський мав чарівну ліву ногу
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"Людей з палати вивозили на той світ". Екс-гравець Металіста і Карпат про "вівців", Великого Мазяра і 12 швів ШаранаІнтерв’ю — 13:00 3217
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"Неймар може повернутися одного дня", – спортивний директор Барселони не проти камбеку бразильцяІспанія — 11:40 1048
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Ліга націй: Нідерланди врятували нічию в матчі з Німеччиною та вийшли до Фіналу чотирьох турніруЛіга націй — 19 лист 4724
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Ліга націй: Словаччина програла Чехії та вилетіла у дивізіон С, Данія та Ірландія розійшлись миромЛіга націй — 19 лист 3206
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