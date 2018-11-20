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Морено може безкоштовно перейти у Фенербахче

16:03 477 Читать на русском
Морено може безкоштовно перейти у Фенербахче
Альберто Морено / соцмережі

Захисник Ліерпуля, схоже, покине мерсисайдський клуб.

За інформацією турецького порталу Fotomac, Фенербахче зацікавлений у послугах іспанця Альберто Морено.

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Турецький клуб розраховує підписати оборонця влітку, коли той отримує статус вільного агента і зможе безкоштовно перейти у інший клуб.

Кар'єра Морено на Енфілді пішла на спад після появи Робертсона, який посадив Альберто у глибокий запас. Іспанця не влаштовує таке становище і він не буде продовжувати контракт із "червоними".

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