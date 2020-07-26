Морелос вирішив перейти в Лілль – 2 роки тому він відмовив Динамо

Колумбійський форвард домовився про перехід до складу "догів", стверджує RMC Sport.

Динамо п'ять днів умовляло легендарного скандаліста перебратися в Київ – форвард обрав гранд Серії А

Приєднатися до проекту Лілля Морелоса переконав спортивний директор команди. Луїш Кампуш двічі зустрічався зі скандальним нападником і вмовив його перебратися на П'єр Моруа. Тепер "доги" повинні домовитися із керівництвом Рейнджерс щодо суми відступних.

У сезоні 2019/20 Альфредо Морелос провів 46 матчів у всіх турнірах, у яких забив 29 м'ячів і віддав 10 результативних передач. Влітку 2018-го забивним колумбійцем активно цікавилося київське Динамо, проте так і не змогло домовитися про трансфер ні з Рейнджерс, ні з самим Морелосом.

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