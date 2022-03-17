"У Шахтарі я пізнав усе найкраще, чого спортсмен лише може бажати для своєї кар'єри. Мені боляче прощатися, знаючи, що буду далеко від багатьох чудових людей, які працюють у цьому клубі. Я дуже вдячний за всі ті моменти радості, що відчув у цій футболці. Усі гарні спогади та досягнення залишаться в пам'яті. Нехай майбутнє клубу буде ще більш приголомшливим, я, як і раніше, назавжди з командою.

Мораєс офіційно перебрався з Шахтаря в Корінтіанс

Я також підтримуватиму Україну та українців у їхній боротьбі за свободу й мир. Українці показали всьому світу, що є великою нацією, яка ніколи не втомиться відстоювати свою незалежність! Увесь світ захоплюється Україною, і я вірю, що перемога є близькою й що невдовзі настане мир!" – цитує Мораєса офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, натуралізований бразилець вчора офіційно став гравцем Корінтіанса, підписавши угоду до 2023 року. Жуніор вперше опинився в Україні ще взимку 2011 року. Мораєс встиг пограти за Металург Д, Динамо, Шахтар та встиг зіграти за збірну України (11 матчів, 1 гол).

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