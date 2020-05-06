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Мораєс зізнався у вірності своєму колишньому клубу, за який грав лише рік

6 травня 11:47 992 Читать на русском
Мораєс зізнався у вірності своєму колишньому клубу, за який грав лише рік
Жуніор Мораєс / Сайт Шахтаря

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс зберігає теплі спогади про софійський ЦСКА, в якому зміг стати справжньою зіркою.

Гравець збірної України в Instagram привітав болгарський гранд, який святкує 72 роки з дня заснування.

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"Ви можете змінити колір волосся або навіть очей, але колір крові – ніколи. Ми – червоні, ми – ЦСКА. З днем народження, ЦСКА. Бажаю багато перемог і трофеїв", – написав Мораєс.

Нагадаємо, форвард провів у болгарському клубі лише сезон 2011/12, упродовж якого відзначився 16 голами. Після цього були донецький Металург, Динамо і Шахтар.

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Теги
Шахтар Шахтар Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс ЦСКА Софія ЦСКА Софія
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