"Це буде дуже важко. Ми повинні показати наш футбол. Ми не можемо помилитися, нам доведеться зіграти добре, але група дуже сильна.

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Я ще не грав проти Реала та Борусії з Менхенгладбаха, лише Інтер нас уже знає. Це буде цікаво і складно, але я радий грати з найкращими командами. Я проти Серхіо Рамоса? Спробуємо", – наводить слова Мораєса Fcinternews.

Нагадаємо, суперниками Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів стали Реал, Інтер та Борусія Менхенгладбах.

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