"Шевченко – дуже впливова фігура в Україні. Якщо він не найвідоміша футбольна особистість в країні, то одна з них точно. Він хлопець з блискучим розумом. Це дуже вплинуло на мене при вирішенні питання про натуралізацію, ми багато говорили про його проект у збірній. У Шевченка менталітет переможця, недарма його кар'єра видалася настільки яскравою.

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Він любить залишатися серед футболістів, обмінюється з ними ідеями. На тренуваннях любить брати участь в процесі. Іноді він ставить мене в свою команду і каже: "Залишайся там, я буду грати далі, а ти біжи, забивай голи". Я відповідаю: "Ні, ви жартуєте? Ви мій тренер і будете віддавати на мене пас? Ні, краще залишайтеся на своєму місці, і дозвольте мені зробити свою роботу". Наші взаємини з ним дуже круті, він хлопець, яким я неймовірно захоплююся", – цитує Мораєса видання ESPN.

Нагадаємо, 33-річний нападник виступає за "синьо-жовтих" з весни 2019 року. За цей час натуралізований бразилець провів 8 матчів, але голів не забивав.

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