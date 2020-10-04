"Я дуже сумую за бразильським футболом. Мені цікаво дізнатися, що було б, якби я повернувся туди. Я стежу за бразильським футболом. Але моя кар'єра зараз пов'язана з Україною. Я тут дуже щасливий, про майбутнє важко говорити. Я хочу зіграти сезон або два в Бразилії, але про це складно говорити. У мене тут контракт розрахований ще на рік. Я не знаю, як буде далі.

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У мене не було офіційної пропозиції, але я розмовляв з представниками Сантоса, Флуміненсе і Корінтіанса. Вони говорили зі мною про можливе повернення в Бразилію. Був ще Греміо, але в той момент це було неможливо, у мене був контракт", – зізнався Мораєс у коментарі Goal.

До слова, нападник провів 5 поєдинків у поточному сезоні у складі Шахтаря та відзначився двома забитими голами. Контракт Жуніора із "гірниками" дійсний до кінця 2021 року.

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