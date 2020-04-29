Мораєс влаштував пікнік з сім'єю в Києві – як обідати на свіжому повітрі без порушень карантину

Нападник Шахтаря та збірної України Жуніор Мораєс дав важливу пораду щодо вільного часу.

Жуніор Мораєс повів своє сімейство на пікнік, незважаючи на пандемію, та поділився яскравими фото.

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33-річний форвард з дружиною та дітьми пообідали на подвір'ї свого будинку. "Витрачайте свій дорогоцінний час на дійсно цінні речі", – підписав фото Жуніор в Instagram.

У нинішньому сезоні, УПЛ Мораєс провів 20 матчів, в яких відзначився 18-ма голами, що робить його найкращим бомбардиром турніру на даний момент.

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