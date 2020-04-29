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Мораєс влаштував пікнік з сім'єю в Києві – як обідати на свіжому повітрі без порушень карантину

29 квітня 19:11 1250 Читать на русском
Мораєс влаштував пікнік з сім'єю в Києві – як обідати на свіжому повітрі без порушень карантину
Жуніор Мораєс з дружиною / Фото Instagram

Нападник Шахтаря та збірної України Жуніор Мораєс дав важливу пораду щодо вільного часу.

Жуніор Мораєс повів своє сімейство на пікнік, незважаючи на пандемію, та поділився яскравими фото.

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33-річний форвард з дружиною та дітьми пообідали на подвір'ї свого будинку. "Витрачайте свій дорогоцінний час на дійсно цінні речі", – підписав фото Жуніор в Instagram.

У нинішньому сезоні, УПЛ Мораєс провів 20 матчів, в яких відзначився 18-ма голами, що робить його найкращим бомбардиром турніру на даний момент.

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Теги
коронавірус Шахтар Шахтар Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Дружини футболістів
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