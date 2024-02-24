Колишній нападник Динамо, Шахтаря та збірної України Жуніор Мораєс дивується тому, на що росіяни витрачають шалені гроші.

"Падіння чергового російського літака на війні. За 7 днів знищено літаків на понад 1 мільярд доларів. Наскільки ці гроші можуть допомогти людству у світі? Голод, основні потреби тощо... Навіщо використовувати стільки ресурсів на смерть і руйнування, а не на благо?", – написав Мораєс в Instagram під репостом відео зі збиттям літака.

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Нагадаємо, 23 лютого ЗСУ збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 над акваторією Азовського моря. За інформацією Суспільного, екіпаж літака з 10 росіян загинув.

Нагадаємо, Жуніор 10 років виступав за українські команди – Металург Д, Динамо і Шахтар. Форварда натуралізували для збірної України, за яку він провів 11 матчів та оформив один гол.

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