Мораєс висловився про російський літак, збитий ЗСУ – екс-форвард збірної України шокований витратами Росії на війну
Колишній нападник Динамо, Шахтаря та збірної України Жуніор Мораєс дивується тому, на що росіяни витрачають шалені гроші.
"Падіння чергового російського літака на війні. За 7 днів знищено літаків на понад 1 мільярд доларів. Наскільки ці гроші можуть допомогти людству у світі? Голод, основні потреби тощо... Навіщо використовувати стільки ресурсів на смерть і руйнування, а не на благо?", – написав Мораєс в Instagram під репостом відео зі збиттям літака.
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Нагадаємо, 23 лютого ЗСУ збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 над акваторією Азовського моря. За інформацією Суспільного, екіпаж літака з 10 росіян загинув.
Нагадаємо, Жуніор 10 років виступав за українські команди – Металург Д, Динамо і Шахтар. Форварда натуралізували для збірної України, за яку він провів 11 матчів та оформив один гол.
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