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Мораєс відзначив, що матч з Аталантою не є основним пріоритетом для Шахтаря

13:25 836 Читать на русском
Мораєс відзначив, що матч з Аталантою не є основним пріоритетом для Шахтаря
Жуніор Мораєс / Фото ФК Шахтар

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс розповів про настрій команди перед донецьким дербі проти Олімпіка.

 

"Ми знаємо, наскільки важлива гра з Аталантою, але було б дуже великою помилкою вийти на матч із Олімпіком, думаючи при цьому про Лігу чемпіонів. Ні в якому разі так не зробимо.

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Повинні повністю сконцентруватися на обох поєдинках. Нам зараз необхідний позитивний результат в чемпіонаті, а вже потім почнемо думати про Аталанту. Почуваю себе дуже добре і готовий до наступного виклику!" – цитує Мораєса офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Шахтар зустрінеться з Олміпіком 6 грудня, початок о 19:00. А вже 11 грудня "гірники" проведуть ключовий матч групового етапу ЛЧ проти Аталанти, в якому визначиться участь донецького клубу у весняній частині турніру.

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Шахтар Шахтар Шахтар - Олімпік Аталанта Аталанта Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс
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