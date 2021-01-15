Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс повністю залікував травму, якої зазнав у матчі Ліги чемпіонів проти Реала.

"Частину відпустки провели з родиною на пляжі, насолоджуючись сонцем. Була хороша можливість побувати в Сантусі, побачитися з родичами і друзями.

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Я відновився після травми, яка була в кінці минулого року (у матчі з Реалом, який відбувся 1-го грудня 2020 року, – прим. "Футбол 24"). Попереду важливі збори в Туреччині, тренування і матчі, які допоможуть підготуватися фізично і технічно, щоб у другій частині сезону досягти хороших результатів", – наводить слова Мораєса офіційний сайт Шахтаря.

До слова, Мораєс провів 12 матчів у поточному сезоні у складі Шахтаря, записавши до свого активу 3 голи та результативну передачу.

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