"Після чотирьох зароблених очок у поєдинках з Реалом та Інтером ми багато чого чекали від цієї гри, але результат невтішний. Важко зрозуміти причини поразки і прийняти рахунок 0:6. Зробили багато помилок в першому таймі. Не можна дозволяти собі такі помилки в Лізі чемпіонів. Вітаємо наших суперників, вони провели дуже хорошу гру.

Шахтар – Борусія М – 0:6 – відео голів та огляд матчу

Вони блокували наші атаки, закрили нам шлях вперед. Очевидно, вони добре проаналізували нашу гру і чудово підготувалися. Швидкий гол став важким ударом для наших молодих гравців. Ми багато пропускали, а після цього важко зберігати концентрацію", – цитує Жуніора Мораєса офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Борусія М розгромила Шахтар на НСК Олімпійський з рахунком 6:0.

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