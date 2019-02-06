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Мораєс: У мене були важкі часи, коли переходив від одного суперника до іншого

08:25 45 Читать на русском
Мораєс: У мене були важкі часи, коли переходив від одного суперника до іншого
Жуніор Мораєс / ФК Шахтар

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс розповів про адаптацію в донецькому клубі та пригадав свій перехід з Динамо.

"У мене були важкі зміни, коли я переходив від одного суперника до іншого. Завжди побоюєшся того, як у тебе складеться в новому клубі. Я не очікував такого швидкого успіху, але радий, що можу допомогти команді.

"В Динамо він грав з Циганковим, у нього хороший зв'язок з Марлосом", – Пятенко не проти натуралізації Мораєса

Дуже допомагає наш стиль гри. В Шахтарі багато бразильців, і ми граємо в комбінаційний футбол. В атаці мені допомагають Тайсон і Марлос", – сказав Мораєс globo.com.

Мораєс перейшов у Шахтар минулого літа в статусі вільного агента, перед цим протягом 3 років захищав кольори київського Динамо.

Твіттеріада. Ахметов щедро обдарував Мораєса, екс-партнер Шеви "замутив" з ефектною моделлю, молодшою на 16 років

Теги
Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Шахтар Шахтар Динамо Динамо
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