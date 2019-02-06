Мораєс: У мене були важкі часи, коли переходив від одного суперника до іншого

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс розповів про адаптацію в донецькому клубі та пригадав свій перехід з Динамо.

"У мене були важкі зміни, коли я переходив від одного суперника до іншого. Завжди побоюєшся того, як у тебе складеться в новому клубі. Я не очікував такого швидкого успіху, але радий, що можу допомогти команді.

"В Динамо він грав з Циганковим, у нього хороший зв'язок з Марлосом", – Пятенко не проти натуралізації Мораєса

Дуже допомагає наш стиль гри. В Шахтарі багато бразильців, і ми граємо в комбінаційний футбол. В атаці мені допомагають Тайсон і Марлос", – сказав Мораєс globo.com.

Мораєс перейшов у Шахтар минулого літа в статусі вільного агента, перед цим протягом 3 років захищав кольори київського Динамо.

Твіттеріада. Ахметов щедро обдарував Мораєса, екс-партнер Шеви "замутив" з ефектною моделлю, молодшою на 16 років