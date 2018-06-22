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Мораєс цікавить Васко да Гаму

15 червня 09:36 252 Читать на русском
Мораєс цікавить Васко да Гаму
Жуніор Мораєс / соцмережі

Бразильський Васко да Гама може підписати екс-форварда Динамо Жуніора Мораєса.

Колишній форвард київського Динамо Жуніор Мораєс може продовжити кар'єру на батьківщині.

За інформацією Odiariocarioca, футболістом цікавиться Васко да Гама з Ріо-де-Жанейро.

Мораєс веде переговори з Шахтарем, – ЗМІ

Контракт форварда з Динамо завершується в кінці червня і він вже встиг попрощатись з клубом.

Теги
Світ Динамо Динамо Трансфери Трансфери чемпіонату України Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Васко да Гама Васко да Гама
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