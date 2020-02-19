Мораєс: Тренери Шахтаря підказали, як розкрити слабкі сторони Бенфіки

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс поділився очікуваннями від матчу 1/16 Ліги Європи проти Бенфіки.

"Ми ретельно готувалися, подивилися всі матчі Бенфіки. Тренерський штаб також дав нам багато вказівок. Це протистояння без фаворита, рівне, але я сподіваюся, що ми пройдемо Бенфіку.

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З самого початку тренувального збору увага акцентувалася на стилі гри Бенфіки. Це сильний суперник, який показує відмінні результати. Вони були прекрасними до останніх матчів. У Бенфіки дуже небезпечна атака і дорослий стиль гри.

У всіх команд є сильні і слабкі сторони, ми хочемо розкрити їхні слабкості. Тренери дали багато ідей, якою може бути наша гра, що можна зробити, щоб використати слабкості Бенфіки", – поділився Мораєс в коментарі O Jogo.

Нагадаємо, матч Шахтар – Бенфіка відбудеться завтра, 20 лютого. Початок гри о 19:55.

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