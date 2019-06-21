toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ФЕРНАНДО ТОРРЕС ТРАНСФЕРИ ДАРІО СРНА НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Мораєс тепло обійняв Срну – 2,5 роки тому нападник вдарив хорвата на НСК Олімпійському

16:12 541 Читать на русском
Мораєс тепло обійняв Срну – 2,5 роки тому нападник вдарив хорвата на НСК Олімпійському
Срна отримує по обличчю від Мораєса

Даріо Срна повернувся у Шахтаря після річної відсутності, хорват буде працювати у тренерському штабі Луїша Каштру.

Донецький клуб опублікував відео, на якому гравці та тренерський штаб зустрічають колишнього капітана команди. Одним з футболістів, які на той час перебували на базі Шахтаря, був екс-динамівець Жуніор Мораєс. Даріо Срна тепло обійнявся з нападником.

Срна увійшов у тренерський штаб Шахтаря

Зауважимо, що 2,5 роки тому під час матчу 18-го туру чемпіонату України сезону 2016/17 між Шахтарем та Динамо Мораєс, який на той час виступав за киян, вдарив по обличчю Даріо Срну, за що отримав 5-матчеву дискваліфікацію.

Срна офіційно оголосив про завершення кар'єри гравця

Сьогодні ж Мораєс так коментує повернення хорвата у Шахтар: "Повернення Срни? Коли я підписував контракт з Шахтарем і, знаючи, що Срни тут немає, я засмутився. Він супер людина і лідер. Зараз він повернувся і я дуже цьому радий. Він буде дуже важливим для нас", – цитує Мораєса офіційний сайт Шахтаря.

Відео бійки між Мораєсом та гравцями Шахтаря:

Обійми Мораєса та Срни:

blog_ava
Моторошний фол в чемпіонаті Іспанії – вилучений Педраса почав плакати від страху
10:23
6263
Теги
Даріо Срна Даріо Срна Шахтар Шахтар Відеоновини Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Аталанта оголосила про трансфер Мурієля
    Італія — 16:25451 Аталанта оголосила про трансфер Мурієля
8
год
:
1
хв
Еквадор
02:00
Чилі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук