Мораєс тепло обійняв Срну – 2,5 роки тому нападник вдарив хорвата на НСК Олімпійському

Даріо Срна повернувся у Шахтаря після річної відсутності, хорват буде працювати у тренерському штабі Луїша Каштру.

Донецький клуб опублікував відео, на якому гравці та тренерський штаб зустрічають колишнього капітана команди. Одним з футболістів, які на той час перебували на базі Шахтаря, був екс-динамівець Жуніор Мораєс. Даріо Срна тепло обійнявся з нападником.

Срна увійшов у тренерський штаб Шахтаря

Зауважимо, що 2,5 роки тому під час матчу 18-го туру чемпіонату України сезону 2016/17 між Шахтарем та Динамо Мораєс, який на той час виступав за киян, вдарив по обличчю Даріо Срну, за що отримав 5-матчеву дискваліфікацію.

Срна офіційно оголосив про завершення кар'єри гравця

Сьогодні ж Мораєс так коментує повернення хорвата у Шахтар: "Повернення Срни? Коли я підписував контракт з Шахтарем і, знаючи, що Срни тут немає, я засмутився. Він супер людина і лідер. Зараз він повернувся і я дуже цьому радий. Він буде дуже важливим для нас", – цитує Мораєса офіційний сайт Шахтаря.

Відео бійки між Мораєсом та гравцями Шахтаря:

Обійми Мораєса та Срни: