Мораєс: Тайсон зробив абсолютно все, щоб зіграти з Динамо

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс прокоментував перемогу над Динамо в матчі 14 туру УПЛ.

"Дуже радий, що знаю про те, що забивав голи в протистоянні Шахтаря і Динамо у складах обох команд. Але більше радію сьогоднішній перемозі, хотів би привітати всіх хлопців, включно з травмованими, вони з нами тут, ми відчуваємо.

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Також хочу привітати Тайсона, який останні три тижні відновлювався, три-чотири рази на день проходив процедури. Він зробив абсолютно все, щоб бути сьогодні на полі. Це показує його зв'язок з командою, клубом, гравцями, тренерським штабом.

Абсолютно у всіх наших матчах проти Динамо було те ж саме, ми контролювали гру, одна маленька неуважність і ми давали можливість супернику забивати, але сьогодні ми показали нашу силу, якість і змогли здобути потрібний результат", – цитує Мораєса офіційний сайт Шахтаря.

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