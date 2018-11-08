Мораєс та Шахтар допомагають зібрати кошти на будівництво реабілітаційного центру для дітей

Благодійний фонд "Запорука" спільно з Жуніором Мораєсом та Шахтарем проводить розіграш призів.

Для того, щоб взяти участь у розіграші футболки, бутс або м'яча з автографом Жуніора Мораєса, потрібно зробити символічну грошову пожертву.

Дружина Морозюка організувала благодійний проект

Зібрані кошти підуть на будівництво унікального реабілітаційного центру "Дача" для важкохворих дітей, де вони можуть жити разом зі своїми родинами.