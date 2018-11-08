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Мораєс та Шахтар допомагають зібрати кошти на будівництво реабілітаційного центру для дітей

16:52 109 Читать на русском
Мораєс та Шахтар допомагають зібрати кошти на будівництво реабілітаційного центру для дітей
Жуніор Мораєс / фото: ФК Шахтар

Благодійний фонд "Запорука" спільно з Жуніором Мораєсом та Шахтарем проводить розіграш призів.

Для того, щоб взяти участь у розіграші футболки, бутс або м'яча з автографом Жуніора Мораєса, потрібно зробити символічну грошову пожертву.

Дружина Морозюка організувала благодійний проект

Зібрані кошти підуть на будівництво унікального реабілітаційного центру "Дача" для важкохворих дітей, де вони можуть жити разом зі своїми родинами.

Теги
Шахтар Шахтар Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс
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