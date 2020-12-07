"Життя покаже, наскільки вдалим для нас було сьогоднішнє жеребкування. Думаю, нам дісталася непроста група, є складні суперники, але я впевнений, що ми зробимо гарну роботу в цій кампанії. І, гадаю, у нашої збірної є шанс на успіх у цій групі", – поділився Мораєс на засіданні Експерт-клубу Parimatch.

Збірна України дізналася суперників у відборі на ЧС-2022

"Група в нас вийшла неслабкою. Із третього кошика випала сильна Фінляндія, Боснія і Герцеговина — також міцна команда, яка має у складі топових гравців. Та треба грати з усіма, і ми будемо це робити, адже перед нами стоїть завдання виходу на чемпіонат світу", – додав Кривцов.

Нагадаємо, Україна потрапила у групу D європейського відбору. За вихід до фінальної частини ЧС-2022 з нами боротимуться Франція, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан.

Результати жеребкування відбору ЧС-2022 – Україна постраждала через кліматичні обмеження, склад всіх груп