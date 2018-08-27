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Мораєс став найкращим гравцем 6-го туру УПЛ

11:25 166 Читать на русском
Мораєс став найкращим гравцем 6-го туру УПЛ
Жуніор Мораєс / ФК Шахтар

УПЛ назвала найкращого гравця за підсумками 6-го туру Прем'єр-ліги 2018/19. Ним став нападник Шахтаря Жуніор Мораєс

Футболіст "гірників" Жуніор Мораєс став найкращим гравцем за підсумками шостого туру УПЛ 2018/19, інформує офіційний сайт організації.

Мораєс увійшов до п'ятірки найрезультативніших легіонерів в історії УПЛ

Більшість респондентів експертної ради віддали свої голоси за бразильського форварда, який на два бали випередив півзахисника Олександрії Євгена Банаду.

Відзначимо, Мораєс зробив хет-трик у матчі проти Олімпіка.

До слова, до складу експертної ради увійшли Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Циганик, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

Шахтар впевнено переміг Олімпік, Мораєс оформив хет-трик

Теги
Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Шахтар Шахтар УПЛ
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