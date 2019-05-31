Мораєс став найкращим бомбардиром УПЛ

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс забив найбільше голів серед усіх в УПЛ.

Жуніор Мораєс у сезоні 2018/19 забив 19 голів (1 з пенальті) і став найкращим снайпером в УПЛ, а Шахтар набрав 83 очки і став чемпіоном України.

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Нападник перейшов у Шахтар з київського Динамо влітку минулого року, чим викликав гнів у вболівальників "біло-синіх".

Цієї весни гравець отримав українське громадянство і був викликаний до збірної України на матчі відбору Євро-2020 проти Португалії і Люксембургу. Після цього федерації цих країн подали скаргу в УЄФА щодо неправомірності натуралізації нападника, але конфедерація визнала його виклик у збірну правомірним.

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