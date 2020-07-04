Мораєс розповів, чому гравці Динамо не потиснули йому руку в матчі за Суперкубок України-2018 – шокуюча причина

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс пригадав скандальний епізод у матчі за Суперкубок України 2018 року в матчі проти Динамо.

"Чи стало для мене проблемою, що гравці Динамо не потиснули мені руку перед матчем? Ні. Деякі гравці мені потім подзвонили і попросили вибачення. Вони сказали, що у них були передматчеве зібрання, на якому тренер (головним тренером Динамо на той момент був Хацкевич – прим. Футбол 24) сказав їм, щоб вони зі мною не віталися. Була така установка.

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Можливо, таким способом хотіли вплинути на мій психологічний настрій, щоб я засмутився і щось зробив неправильно. Якби це було рішення самих гравців, я б дуже розчарувався. Але оскільки це була вказівка ​​згори, я навіть не засмутився.

Навіть зрадів, що хлопці потім подзвонили мені і пояснили, що сталося. Це показало мені ту доброту і дружелюбність, яку хлопці до мене проявили, що наша дружба триває. Дзвонили і іноземні футболісти, і українці", – пригадав Мораєс у програмі Вацко Live.

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