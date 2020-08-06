Мораєс присвятив свій дубль у ворота Вольфсбурга дідусю, який помер від коронавірусу

За кілька днів до цього протистояння Жуніор втратив свого діда Пауло, який став жертвою ускладнення, викликаного коронавірусом. Мораєс через пандемію навіть не зміг нормально з ним попрощатися.

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"Це була дуже складна гра для мене. Крім звичайної складності гри Ліги Європи, у мене була така ситуація, яка мене дуже засмутила. Мій дідусь завжди був дуже дорогою людиною, і він багато чому навчив мене в житті. Я зустрівся б з ним у травні, але через пандемію це було неможливо. У мене не було можливості обійняти його, і мені це дуже боляче. Я знаю, що він стежить за мною звідти. Я зробив все, щоб він пишався", – цитує Мораєса FOX Sports Brasil.

До слова, завдяки дублю з Вольфсбургом нападник забив 25-й гол у нинішньому сезоні. Крім 20 голів в чемпіонаті України, Мораєс забив два м'ячі в Лізі чемпіонів і три в Лізі Європи.

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