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ШАХТАР - ВОЛЬФСБУРГ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Мораєс присвятив свій дубль у ворота Вольфсбурга дідусю, який помер від коронавірусу

08:27 - Читать на русском
Мораєс присвятив свій дубль у ворота Вольфсбурга дідусю, який помер від коронавірусу
Жуніор Мораєс / фото: ФК Шахтар

Нападник донецького Шахтаря Жуніор Мораєс відчував додатковий тиск у матчі-відповіді 1/8 фіналу проти Вольфсбурга (3:0).

68’ Давид Хочолава
89’ Жуніор Мораєс
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуніор Мораєс
 
Джон Ентоні Брукс 70’
68’ Давид Хочолава
70’ Джон Ентоні Брукс
89’ Жуніор Мораєс
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуніор Мораєс

За кілька днів до цього протистояння Жуніор втратив свого діда Пауло, який став жертвою ускладнення, викликаного коронавірусом. Мораєс через пандемію навіть не зміг нормально з ним попрощатися.

Шахтар – Вольфсбург – 3:0 – відео голів та огляд матчу

"Це була дуже складна гра для мене. Крім звичайної складності гри Ліги Європи, у мене була така ситуація, яка мене дуже засмутила. Мій дідусь завжди був дуже дорогою людиною, і він багато чому навчив мене в житті. Я зустрівся б з ним у травні, але через пандемію це було неможливо. У мене не було можливості обійняти його, і мені це дуже боляче. Я знаю, що він стежить за мною звідти. Я зробив все, щоб він пишався", – цитує Мораєса FOX Sports Brasil.

До слова, завдяки дублю з Вольфсбургом нападник забив 25-й гол у нинішньому сезоні. Крім 20 голів в чемпіонаті України, Мораєс забив два м'ячі в Лізі чемпіонів і три в Лізі Європи.

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Головне Ліга Європи Жуніор Жуніор Мораєс Шахтар Шахтар Шахтар - Вольфсбург
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