Нападник Корінтіанса Жуніор Мораєс розповів, як перебрався до Бразилії з Шахтаря під час нападу росіян на Україну.

"Як трапився мій трансфер до Корінтіанса? Все було дуже швидко. Я приїхав до Бразилії, провів деякий час із родиною, відключив телефон на три дні. Мені це було потрібно, бо те, через що я пройшов, було дуже важко сприймати.

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Першого ж дня я думав про майбутнє, про можливість грати за Корінтіанс, де я пройшов етап відновлення, про прихильність, яку я відчуваю до цього клубу. Я розмовляв з моїм батьком та моїм братом (колишніми футболістами), і спочатку вони були здивовані, але я розповів їм усе, і вони зрозуміли професіональну частину питання, і тепер всі щасливі", – наводить слова Мораєса UOL Sporte.

Нагадаємо, нападник перебрався до Бразилії в березні, а в Україні виступав з 2011 року за донецький Металург, Динамо та Шахтар.

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