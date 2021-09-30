Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі отримав хороші новини після травми Лассіни Траоре – форвард "гірників" Жуніор Мораєс вже готується приступити до тренувань.

"Всім привіт. Я вже повернувся. Самопочуття хороше, настрій хороший, мотивація величезна.

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Вже хочу повернутися до тренувань", – зазначив Мораєс на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, у квітні 2021-го Жуніор отримав травму хрестоподібних зв'язок на тренуванні Шахтаря. Через пошкодження він пропустив чемпіонат Європи та старт сезону в УПЛ. Очікується, що Мораєс зможе повернеться на поле ще до кінця першої частини сезону. Контракт бразильця з клубом розрахований до літа 2022 року.

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