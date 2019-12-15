Мораєс пояснив мотиви продовження контракту з Шахтарем

Нападник донецького Шахтаря Жуніор Мораєс прокоментував пролонгування угоди з командою.

"Шахтар – клуб із чемпіонською сутністю, тому я відчуваю особливі емоції.

Палкін вірить, що Мораєс допоможе Шахтарю здобути нові трофеї

Продовження контракту ще на два роки, нагода виграти титули й вписати своє ім’я до історії мотивують мене. Я дуже вдячний усім людям, які є частиною великої родини клубу, – від президента до кожного співробітника", – цитує форварда офіційний сайт клубу.

У неділю вранці стало відомо, що Жуніор Мораєс продовжив контракт із Шахтарем до кінця 2021 року. Нападник наразі є найкращим снайпером українського Прем'єр-ліги. У його активі 15 м'ячів у 16-ти проведених матчах.

Зоря – Шахтар: Каштру непереможний попри скандали і гол динамівця, Скрипник заслужив більшого, а VAR під питанням