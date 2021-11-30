Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс повернувся до тренувань із загальною групою "гірників", повідомляє прес-служба "помаранчево-чорних".

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34-річний нападник вже приступив до роботи з м'ячем.

Нагадаємо, у квітні 2021-го Жуніор отримав травму хрестоподібних зв'язок на тренуванні донеччан. Після операції у Барселоні та курсу реабілітації у Бразилії 34-річний форвард у таборі Шахтаря працював за індивідуальною програмою, чергуючи заняття на полі та у фітнес-центрі. До слова, травма не дозволила форварду допомогти збірній України на Євро-2020.

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