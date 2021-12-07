Донецький Шахтар вирішив не продовжувати контракт зі своїм форвардом Жуніором Мораєсом, повідомляє Meta Ratings.

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Угода з 34-річним гравцем спливає 31 грудня 2021 року і матчі проти Шерифа у Лізі чемпіонів та Олександрії в УПЛ стануть останніми для зіркового ветерана.

"Гірники" відмовились від подальшої співпраці з форвардом через високі вимоги по зарплаті. Окрім того, у весняній частині сезону донеччани вже не гратимуть у єврокубках, тож спробують обійтись силами Педрінью, Фернандо та Сікана.

Нагадаємо, екс-нападник збірної України останні півроку не грав через травму. Де Дзербі вніс гравця у заявку на останній поєдинок групового турніру Ліги чемпіонів проти Шерифа. Загалом, у "помаранчево-чорній" формі Жуніор провів 150 матчів, в яких забив 60 голів.

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