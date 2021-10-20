"Мій контракт з Шахтарем закінчується цієї зими в грудні. Думаю, все буде залежати від того, як буде проходити відновлення, наскільки добре я буду почуватися, як я проявлю себе на полі.

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Від цього буде залежати моє майбутнє в Шахтарі. А поки я не повернувся на поле, немає сенсу говорити про мою нову угоду", – резюмував Мораєс в коментарі Великому футболу.

Нагадаємо, у квітні 34-річний форвард отримав травму хрестоподібних зв'язок на тренуванні Шахтаря. Жуніор не грав на Євро-2020 і досі відновлюється.

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