Мораєс подарував форму Шахтаря дітям з особливостями розвитку

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс передав комплекти форми "гірників" дітям з інвалідністю.

В листопаді минулого року Shakhtar Social відкрив в Києві перший майданчик, де футболом можуть займатися діти з ментальними порушеннями, проблемами опорно-рухового апарату, зору і особливостями розвитку. У столиці партнером проекту виступила Академія Сучасний освіти А+, на базі якої проводяться тренування.

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14 квітня тренування маленьких футболістів перетворилася на справжнє свято. Жуніор Мораєс підготував їм сюрприз: комплекти домашньої форми Шахтаря і спеціальний футбольний інвентар, повідомляє прес-служба "гірників".

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