Мораєс побив 6-х гравців Шахтаря, а зараз падає як підкошений, – екс-президент ПФЛ Сирота

Кубок України — 20:06 838
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Визначились усі півфіналісти Кубка України
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Шахтар переграв Динамо у серії пенальті – драма в 1/4 Кубка України з двома вилученнямиУкраїна — 19:42 9830
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Зозуля з Альбасете здобув чергову перемогу в Сегунді – українець блискуче відреагував на нові лайливі образиІспанія — 14:53 3409
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Гравець матчу з "вкрай безглуздим" вчинком. У Бельгії бурхливо обговорюють суддівські скандали за участю МаліновськогоБельгія — 13:36 8260
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Ярмоленко не вийде на поле в поточному сезоні – Пеллегріні розповів про відновлення українцяАнглія — 09:19 2105