Мораєс побив 6-х гравців Шахтаря, а зараз падає як підкошений, – екс-президент ПФЛ Сирота

Колишній президент Професіональної футбольної ліги Святослав Сирота прокоментував вилучення Дениса Гармаша під час матчу 1/4 фіналу Кубка України проти Шахтаря.

"Мораєс, коли грав в Динамо, побив 6-х гравців Шахтаря. Зараз, граючи за Шахтар, сам падає як підкошений", – написав Сирота у Facebook.

Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу 1/4 Кубка України

Зазначимо, що саме після порушення правил на Мораєсі на 61-й хвилині Гармаш отримав спочатку першу жовту картку, а потім і вилучення. Мораєса вилучили на 69-й хвилині зустрічі після другої жовтої картки.