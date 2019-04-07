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Мораєс побив 6-х гравців Шахтаря, а зараз падає як підкошений, – екс-президент ПФЛ Сирота

19:32 2635 Читать на русском
Мораєс побив 6-х гравців Шахтаря, а зараз падає як підкошений, – екс-президент ПФЛ Сирота
Мораєс отримав вилучення слідом за Гармашем / Футбол 24

Колишній президент Професіональної футбольної ліги Святослав Сирота прокоментував вилучення Дениса Гармаша під час матчу 1/4 фіналу Кубка України проти Шахтаря.

57’ Жуніор Мораєс
69’ Жуніор Мораєс
 
Денис Гармаш 9’
Денис Гармаш 61’
9’ Денис Гармаш
57’ Жуніор Мораєс
61’ Денис Гармаш
69’ Жуніор Мораєс

"Мораєс, коли грав в Динамо, побив 6-х гравців Шахтаря. Зараз, граючи за Шахтар, сам падає як підкошений", – написав Сирота у Facebook.

Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу 1/4 Кубка України

Зазначимо, що саме після порушення правил на Мораєсі на 61-й хвилині Гармаш отримав спочатку першу жовту картку, а потім і вилучення. Мораєса вилучили на 69-й хвилині зустрічі після другої жовтої картки.

Теги
Динамо Динамо Кубок України Шахтар - Динамо Святослав Сирота Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс
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