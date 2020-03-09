Мораєс: По грі з Колосом тренеру Вольфсбурга буде складно робити висновки

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс прокоментував присутність наставника Вольфсбурга Олівера Гласнера на матчі 22-го туру УПЛ проти Колоса (4:3).

"В кожному поєдинку наша команда намагається грати на найвищому рівні, зі стовідсотковою концентрацією. Але буває, трохи втрачаємо пильність, втомлюємося фізично, і тоді виходять такі матчі, як Колосом. Без цього футбол неможливий.

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Не знав, що на трибунах був присутній головний тренер Вольфсбурга, і особисто не думав про наступний матч. Ми були сфокусовані на Колосі. Не уявляю навіть, яку інформацію міг отримати тренер німецької команди. По сьогоднішній грі йому буде складно робити висновки", – цитує Мораєса прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, перша зустріч української та німецької команд в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться у четвер, 12 березня. Матч відповідь – 19 березня у Харкові.

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