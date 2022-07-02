"Я ще був у Динамо, коли Андрій Шевченко зателефонував і запитав, чи я готовий грати. Вирішив почекати – вів переговори з Динамо, тож не був певен, чи зможу пов’язати своє майбутнє з Україною. Але потім підписав контракт із Шахтарем і відчув, що настав час стати громадянином України та представляти національну команду.

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Я був дуже гордий зробити це. Провів багато років в Україні та почував себе як удома. Це було не те, що грати за країну, з якою ти не пов’язаний", – поділився Мораєс в інтерв'ю Fourfourtwo.

Нагадаємо, Жуніор дебютував за збірну України 22 березня 2019 року та встиг зіграти у 11 матчах, забивши лише 1 гол.

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