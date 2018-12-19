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Мораєс: Перехід у Шахтар був важким рішенням, яке пішло на користь моїй кар'єрі

19:35 137 Читать на русском
Мораєс: Перехід у Шахтар був важким рішенням, яке пішло на користь моїй кар'єрі
Марлос та Жуніор Мораєс / ФК Шахтар

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс пригадав, як переходив у донецький клуб з київського Динамо.

"Перехід у Шахтар був дуже важким рішенням, але я багато думав над ним. У Шахтарі створений відмінний проект і я був впевнений, що трансфер буде корисний для моєї кар'єри.

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Думка фанатів? Я поважаю їхню точку зору, оскільки завжди був відданий своїй справі – грі в футбол", – сказав Мораєс A Tribuna.

Бразилець перейшов у Шахтар влітку 2018 року, коли в нього закінчився контракт з київським Динамо.

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс
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