Мораєс: Перехід у Шахтар був важким рішенням, яке пішло на користь моїй кар'єрі

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс пригадав, як переходив у донецький клуб з київського Динамо.

"Перехід у Шахтар був дуже важким рішенням, але я багато думав над ним. У Шахтарі створений відмінний проект і я був впевнений, що трансфер буде корисний для моєї кар'єри.

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Думка фанатів? Я поважаю їхню точку зору, оскільки завжди був відданий своїй справі – грі в футбол", – сказав Мораєс A Tribuna.

Бразилець перейшов у Шахтар влітку 2018 року, коли в нього закінчився контракт з київським Динамо.

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