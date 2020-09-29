Мораєс отримав звання найкращого гравця Шахтаря минулого сезону
19:21 - Читать на русском
Жуніор Мораєс впевнено прямує до статусу легенди донецького клубу.
Шахтар провів голосування серед вболівальників, де обирався найкращий гравець "гірників" за підсумками сезону 2019/20.
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Почесне звання отримав форвард збірної України Жуніор Мораєс. У голосуванні 33-річний нападник набрав 36,5%, обійшовши Тайсона, Тараса Степаненка та Марлоса.
У минулому сезоні Жуніор провів 46 матчів (максимальна кількість поєдинків у команді), в яких відзначився 26-ма голами, ставши вдруге поспіль найкращим бомбардиром УПЛ.
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