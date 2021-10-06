Мораєс не зіграє до кінця року, бразильці близькі до повернення – Шахтар оприлюднив стан травмованих гравців
Начальник медичної служби Шахтаря Артур Глущенко розповів про процес відновлення футболістів, які наразі перебувають поза грою через травми.
За словами лікаря "гірників", повернення Жуніора Мораєса на поле варто очікувати вже в наступному році. А от Вітао, Фернандо Педро та Ісмаїлі вже незабаром повернуться до загальної групи.
"Ісмаїлі та Фернандо вже на фінішній прямій. Плануємо, щоб за 3-4 дні вони розпочали заняття в загальній групі. Відновлення Вітао ще триватиме близько 7-10 днів.
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У Мораєса ще триває курс реабілітації, минуло тільки 5 місяців. Гадаю, відновлення забере ще не менше двох. До кінця листопада – грудня він зможе тренуватися, якщо не буде жодних побічних ефектів", – цитує Глущенка офіційний сайт Шахтаря з посиланням на Shakhtar News.
Нагадаємо, 34-річний Жуніор Мораєс пошкодив хрестоподібні зв'язки коліна у квітні. Форвард пропустив Євро-2020 та відновлювався у Бразилії. Днями нападник Шахтаря повернувся в Україну і перебуватиме у Києві під наглядом медиків Шахтаря.
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