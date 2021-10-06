Начальник медичної служби Шахтаря Артур Глущенко розповів про процес відновлення футболістів, які наразі перебувають поза грою через травми.

За словами лікаря "гірників", повернення Жуніора Мораєса на поле варто очікувати вже в наступному році. А от Вітао, Фернандо Педро та Ісмаїлі вже незабаром повернуться до загальної групи.

"Ісмаїлі та Фернандо вже на фінішній прямій. Плануємо, щоб за 3-4 дні вони розпочали заняття в загальній групі. Відновлення Вітао ще триватиме близько 7-10 днів.

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У Мораєса ще триває курс реабілітації, минуло тільки 5 місяців. Гадаю, відновлення забере ще не менше двох. До кінця листопада – грудня він зможе тренуватися, якщо не буде жодних побічних ефектів", – цитує Глущенка офіційний сайт Шахтаря з посиланням на Shakhtar News.

Нагадаємо, 34-річний Жуніор Мораєс пошкодив хрестоподібні зв'язки коліна у квітні. Форвард пропустив Євро-2020 та відновлювався у Бразилії. Днями нападник Шахтаря повернувся в Україну і перебуватиме у Києві під наглядом медиків Шахтаря.

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