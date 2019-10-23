Мораєс: Не найкращий результат, але й не найгірший

Форвард донецького Шахтаря Жуніор Мораєс прокоментував нічию проти загребського Динамо у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів (2:2).

Нападник збірної України та донецького Шахтаря Жуніор Мораєс у соціальній мережі Instagram підбив підсумки матчу Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб.

"Не найкращий результат, але й не найгірший. Продовжуємо рухатися вперед!", – написав Мораєс на своїй сторінці в Instagram.

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31-річний форвард "гірників" вийшов у стартовому складі своєї команди і провів на полі весь матч.

Нагадаємо, Шахтар у Харкові не зміг перемогти Динамо Загреб (2:2). Після трьох турів у групі С лідирує Манчестер Сіті з 9-ма пунктами. Друге у турнірній таблиці Динамо З (4), за ним з такою ж кількістю балів йде Шахтар. Останню сходинку без набраних очок посідає Аталанта.

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