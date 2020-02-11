Мораєс назвав три клуби, які були зацікавлені в його придбанні

Нападник донецького Шахтаря Жуніор Мораєс заявив, що не збирається покидати Україну, попри інтерес до нього з боку клубів Серії А.

"Якби мене вісім років тому запитали, чи буду я колись грати в Україні, то я б сказав, що навряд чи. Але я потрапив у донецький Металург. Там я почав забивати і був запрошений спочатку в київське Динамо, а згодом і в донецький Шахтар.

Палкін відреагував на пости Тайсона в соцмережах – керівник Шахтаря назвав умову, за якої клуб відпустить бразильця

У мене немає бажання покидати Україну, адже я звик до всього. Нещодавно мені сказали, що Рома, Мілан і Дженоа цікавляться мною, але я вирішив залишитися і підписати новий контракт з Шахтарем ще на два роки. Тепер я сподіваюся залишити слід зі збірною України. Я був би радий, якби мені вдалося зробити щось вагоме на чемпіонаті Європи", – цитує Мораєса Topsport.bg.

Нагадаємо, у грудні минулого року Мораєс продовжив контракт з Шатарем до кінця 2021-го. В поточному сезоні форвард зіграв за "гірників" 24 матчі у всіх турнірах і забив 17 голів.

Навіщо він туди поїхав?! Борячук у Різеспорі – фактор Шахтаря, унікальний шанс від збірної України і високі ризики