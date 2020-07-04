Мораєс назвав справжню причину конфлікту із Бойком

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс розповів, чому Денис Бойко емоційно відреагував на відбитий пенальті у виконанні натуралізованого бразильця.

"Ми завжди дуже добре розуміли один одного з Буяльським. Жартували на тренуваннях, що шукаємо на полі один одного. У нас був взаємозв'язок, тому йому було непросто зрозуміти мій перехід в Шахтар. Але в збірній ми спілкуємося, немає ніяких проблем.

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З Бойком було трохи по-іншому. Він прийшов у Динамо трохи невпевненим. У нього був досвід за межами країни. Хлопці, які розмовляли іспанською, говорили йому почуватись більш спокійно і впевнено. Ми з ним гарно спілкувалися, але в один момент він захотів звинуватити мене в тій ситуації, щоб підняти себе в очах уболівальників.

Якщо ти добре працюєш і даєш результат клубу, тобі не потрібно обговорювати інших людей, щоб тебе полюбили. Деякі гравці все-таки почали використовувати моє ім'я. У нього є право це робити, тому що в попередньому матчі, коли на останніх хвилинах забив Коваленко, я також йому кричав. Можливо, це була його відповідь.

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Я кричав, тому що до цього були інтерв'ю, в яких вони намагалися просуватись через мою ситуацію. Я не вважав це коректним. Після чудового голу Коваленка були емоції, я дійсно тоді кричав Бойко. А потім ось прийшла мені відповідь, він навіть більше кричав. Це не проблема, це в полі", – поділився Мораєс в програмі Вацко LIVE.

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