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Мораєс назвав секрет успіху Шахтаря у матчі проти Базеля

10:43 - Читать на русском
Мораєс назвав секрет успіху Шахтаря у матчі проти Базеля
Жуніор Мораєс / ФК Шахтар

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс прокоментував перемогу над Базелем (4:1) у чвертьфіналі Ліги Європи.

2’ Жуніор Мораєс
22’ Тайсон
75’ Алан Патрік
88’ Додо
 
Рікі ван Вольфсвінкель 90+2’
2’ Жуніор Мораєс
22’ Тайсон
75’ Алан Патрік
88’ Додо
90+2’ Рікі ван Вольфсвінкель

"Ми провели хорошу роботу і добре підготувались до матчу з Базелем. Чудово почали матч – це було дуже важливо. Коли вся команда постійно думає про одну мету – ми виконуємо свою роботу на відмінно.

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Чи стало легше грати після голу на 2-й хвилині? Звичайно! Кожен гол додає впевненості у собі. Я хочу забивати у кожному матчі і допомагати Шахтарю.

Щодо майбутнього суперника... Поєдинок з Інтером – це матчі, яких ми завжди хочемо. Тому що це високий рівень", – сказав Мораєс у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги Європи Шахтар впевнено здолав швейцарський Базель з рахунком 4:1 і вийшов до півфіналу турніру, де вже 17 серпня зустрінеться з міланським Інтером.

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Теги
Інтер Інтер Базель Базель Ліга Європи Шахтар - Базель Шахтар Шахтар Жуніор Жуніор Мораєс
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