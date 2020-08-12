Мораєс назвав секрет успіху Шахтаря у матчі проти Базеля

"Ми провели хорошу роботу і добре підготувались до матчу з Базелем. Чудово почали матч – це було дуже важливо. Коли вся команда постійно думає про одну мету – ми виконуємо свою роботу на відмінно.

Шахтар – Базель – 4:1 – відео голів і огляд матчу

Чи стало легше грати після голу на 2-й хвилині? Звичайно! Кожен гол додає впевненості у собі. Я хочу забивати у кожному матчі і допомагати Шахтарю.

Щодо майбутнього суперника... Поєдинок з Інтером – це матчі, яких ми завжди хочемо. Тому що це високий рівень", – сказав Мораєс у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги Європи Шахтар впевнено здолав швейцарський Базель з рахунком 4:1 і вийшов до півфіналу турніру, де вже 17 серпня зустрінеться з міланським Інтером.

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