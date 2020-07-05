Мораєс назвав головну відмінність між Динамо та Шахтарем

Форвард "гірників" Жуніор Мораєс зізнався, що планує написати книгу, в якій опише всі свої пригоди у складі обох грандів українського футболу.

"Якщо одним словом пояснити різницю між Динамо і Шахтарем, то це буде слово – організація. Складно говорити. Коли я напишу свою книгу, поясню краще.

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Я сподіваюся протягом року почати писати. Хочу почати до того, як мій контракт у Шахтарі закінчиться. Назви ще немає, але я вже починаю згадувати якісь факти, записувати", – сказав Мораєс у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, Мораєс перейшов у Динамо з донецького Металурга як вільний агент у липні 2015 року. Не зумівши закріпитись в основному складі киян у лютому 2017-го пішов у піврічну оренду у китайський Тяньцзинь Цюаньцзянь. Влітку 2018 року приєднався до табору "гірників". У поточному сезоні провів за Шахтар 36 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 21 гол і віддав 12 результативних передач.

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