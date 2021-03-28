"Психологічно і фізично складно. Коли три матчі на тиждень, важко, тому що мало часу на відновлення. Це важливі матчі, потрібно добре підготуватися.

Україна – Фінляндія: анонс матчу відбору до ЧС-2022

Франція – чемпіони світу. Але треба привітати всіх наших футболістів, які виконали багато роботи, щоб досягти результату. Коли виходжу на поле, роблю все, щоб допомогти команді", – поділився Мораєс у коментарі Shakhtar TV.

До слова, збірна України розписала нічию з чинним чемпіоном світу (1:1), а сьогодні проведе поєдинок проти Фінляндії, початок о 21:45. 31-го березня команда Шевченка ще зіграє один матч, проти Казахстану.

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