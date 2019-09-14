Мораєс наздогнав Шевченка у списку найкращих бомбардирів УПЛ

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс зміг наздогнати Андрія Шевченка у списку найкращих бомбардирів УПЛ завдяки дублю у ворота Зорі.

Голи у ворота Зорі стали для Мораєса 82-м та 83-м в УПЛ, повідомляє Tribuna.

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Це допомогло форварду наздогнати Андрія Шевченка у списку бомбардирів, який відзначився 83 голами, виступаючи за Динамо. Таким чином, нападники поділяють 12-13 місця в списку найкращих снайперів УПЛ.

Нагадаємо, що перше місце посідає Максим Шацьких зі 124 голами. На 1 забитий м'яч менше у Сергія Реброва, а трійку лідерів замикає Євген Селезньов.

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