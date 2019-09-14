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Мораєс наздогнав Шевченка у списку найкращих бомбардирів УПЛ

14 вересня 23:51 227 Читать на русском
Мораєс наздогнав Шевченка у списку найкращих бомбардирів УПЛ
Жуніор Мораєс / фото: ФК Шахтар

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс зміг наздогнати Андрія Шевченка у списку найкращих бомбардирів УПЛ завдяки дублю у ворота Зорі.

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
89’ Жуніор Мораєс
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергін 35’
Богдан Лєднєв 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергін
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
86’ Богдан Лєднєв
89’ Жуніор Мораєс

Голи у ворота Зорі стали для Мораєса 82-м та 83-м в УПЛ, повідомляє Tribuna.

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Це допомогло форварду наздогнати Андрія Шевченка у списку бомбардирів, який відзначився 83 голами, виступаючи за Динамо. Таким чином, нападники поділяють 12-13 місця в списку найкращих снайперів УПЛ.

Нагадаємо, що перше місце посідає Максим Шацьких зі 124 голами. На 1 забитий м'яч менше у Сергія Реброва, а трійку лідерів замикає Євген Селезньов.

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Шахтар - Зоря Шахтар Шахтар Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Сергій Ребров Сергій Ребров Андрій Шевченко Андрій Шевченко Максим Шацьких Максим Шацьких Євген Селезньов Євген Селезньов
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