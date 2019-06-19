Мораєс натякнув на відхід із Шахтаря

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс відвідав клубну базу Сантоса і натякнув на повернення до Бразилії.

"Я граю зі своїми друзями з Шахтаря, мені дуже весело з ними. Сантос – найвідоміша команда в світі, звідки вийшли у світ король футболу Пеле і багато інших зірок.

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Дуже сумую за Бразилією, я був дуже молодий, коли поїхав звідси. З тих пір багато чого змінилося. Виникає питання, як це буде знову – зіграти за Сантос. Я завжди вболіваю за цю команду", – сказав Мораєс в коментарі офіційному сайту бразильського клубу.

Зазначимо, що натуралізований бразилець виступав за Сантос у період з 2006 по 2009 роки. Контракт 32-річного нападника з донецьким клубом розрахований до літа 2020 року.

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