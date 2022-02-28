"Румунія завжди була у моєму серці, бо тут я прожив чудові моменти, у мене тут багато друзів. Нам допомагає Румунія, і я дякую всім за цю підтримку. Я не міг виїхати один і залишити одноклубників. Я дуже радий, що тепер всі в безпеці й поїдуть додому.

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Я просто в шоці. У перші два дні була велика напруженість, бомби, російська армія впритул підібралася до нас, зв'язок переривався, ми не могли зв'язатися з близькими. Нас було 70 людей у готельному номері, як у бункері. Війна нікому не потрібна", – зазначив Мораєс у коментарі prosport.ro.

Додамо, що до Румунії вирушили легіонери Динамо та Шахтаря разом з їхніми родинами після початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України.

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