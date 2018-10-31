Мораєс: Мені дуже подобається стиль Шахтаря

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс щасливий, що "гірники" проповідують атакувальний стиль футболу.

"Мені дуже подобається стиль Шахтаря – атакувальний футбол, де ми володіємо м’ячем та демонструємо яскраву гру. Радію, що багато чому вчусь, що мені вдається ефективно допомагати команді. Тому я щасливий!

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Найкращі футболісти світу виступають у європейських командах. Ліга чемпіонів – це мета, особливий турнір для мене. Коли лунає гімн, неважливо, це вже твій 10-й, 20-й або 100-й матч, ти завжди переживаєш незабутні почуття", – розповів Мораєс офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, Мораєс перейшов у Шахтар із київського Динамо на правах вільного агента влітку цього року.

Шахтар сьогодні зіграє матч 1/8 фіналу Кубка України проти Олімпіка. Початок зустрічі о 19:00.

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