Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс зізнався, що Україна для нього – не просто країна для заробляння грошей, а дещо більше.

"Коли я був маленьким, нізащо на світі не подумав би, що зможу полюбити якусь країну, окрім Бразилії. Полюбити сильно та по-справжньому.

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Але після стількох років в Україні, після всього, що пережив тут, для мене бути українцем – це те саме, що бути бразильцем. У Бразилії я гордо говорю про те, що прийняв українське громадянство. Люблю Україну всім серцем і разом із усіма відчуваю біль війни та втрат", – цитує Мораєса журналіст Валерій Пригорницький на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, український паспорт Жуніор отримав у березні 2019-го і встиг провести за "синьо-жовтих" 11 матчів, в яких забив один гол. Важка травма не дозволила йому допомогти збірній України на Євро-2020. Напередодні нападник продовжив контракт з Шахтарем – до 30 червня 2022 року.

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