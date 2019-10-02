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Мораєс: Із Манчестер Сіті в мене не було таких моментів

01:25 69 Читать на русском
Мораєс: Із Манчестер Сіті в мене не було таких моментів
Жуніор Мораєс / ФК Шахтар

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс вважає, що перемоги Аталанту "гірникам" допоміг досвід.

28’ Дуван Сапата
 
Жуніор Мораєс 41’
Манор Соломон 90+5’
28’ Дуван Сапата
41’ Жуніор Мораєс
90+5’ Манор Соломон

"Дуже важка гра. Аталанта дуже сильна команда. Ми маємо більше досвіду в Лізі чемпіонів, і це вартує багато.

Аталанта – Шахтар – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Ми були як воїни на полі і раді такому результату.

Гол? Із Ман Сіті в мене не було таких моментів. М'яч стрибав тоді. У мене не було часу подивитися в бік голкіпера. А зараз був час прийняти рішення.

MVP матчу? Шахтар", – сказав він журналістам після матчу.

Нагадаємо, що "гірники" здолала Аталанту завдяки голам Жуніора Мораєса та Манора Соломона.

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Джерело: Футбол 24
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Аталанта - Шахтар Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс
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