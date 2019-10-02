Мораєс: Із Манчестер Сіті в мене не було таких моментів

Ліга чемпіонів — 00:20 378
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Аталанта – Шахтар: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру
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Манчестер Сіті без Зінченка здобув перемогу над загребським Динамо – "містяни" очолили групу Шахтаря у Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 1 жовт 384
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Баварія зрівняла Тоттенхем із землею 7 голами в Лізі чемпіонів – покер Гнабрі, дубль ЛєвандовскіЛіга чемпіонів — 1 жовт 1633
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Павелко: Шевченко точно працюватиме зі збірною України до кінця Євро-2020Збірна України — 1 жовт 1340
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Брюгге зганьбив Реал у Лізі чемпіонів – Соболь і екс-форвард Зорі створили сенсацію на БернабеуЛіга чемпіонів — 1 жовт 6954