"Індивідуально я хотів би зіграти проти Рамоса. Але для нас, як команди, краще, що його не буде. Гадаю, він найкращий захисник у світі.

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Ми повинні дивитися на Реал не тільки як на 11 хороших гравців, а на групу найкращих. Звичайно, для нас краще, що Рамос не зіграє, але у них є футболісти, які можуть виконати хорошу роботу і замінити його", – розповів Мораєс в коментарі Футбол NEWS.

Додамо, що поєдинок Ліги чемпіонів Шахтар – Реал відбудеться вже завтра, 1 грудня. Початок о 19:55 за київським часом.

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