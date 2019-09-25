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Мораєс і Хочолава повернулись у загальну групу Шахтаря

16:27 152 Читать на русском
Мораєс і Хочолава повернулись у загальну групу Шахтаря
Жуніор Мораєс / ФК Шахтар

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс і захисник Давид Хочолава займаються з загальною групою.

 

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив, що до матчу 9 туру УПЛ з Ворсклою готуються Жуніор Мораєс та Давид Хочолава.

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Грузин пропустив кілька тижнів через травму плеча, тоді як натуралізований бразилець займався індивідуально 24 вересня.

Поєдинок Шахтар – Ворскла відбудеться 27 вересня. "Гірники" лідирують у турнірній таблиці УПЛ, набравши 24 очки.

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Теги
Шахтар Шахтар Шахтар - Ворскла Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Давид Хочолава Давид Хочолава
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